جامعة أسوان تنظم مسابقة ثقافية لتنمية مواهب الطلاب

أسوان - صلاح المسن

نظمت جامعة أسوان، مسابقة ثقافية اليوم الأحد، فى مختلف المجالات الأدبية والثقافية لاكتشاف المواهب الجديدة بين الطلاب فى مختلف الكليات.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، فى "بيان"، أن هذه المسابقة الثقافية تهدف الى اكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وإبراز قدراتهم ومهاراتهم و صقلها و تشجيعها وحثهم على المشاركة فى كافة مجالات الانشطة الطلابية .

وأضافت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تضمنت مشاركة الطلاب والطالبات باعمالهم الادبية والثقافية مثل الشعر و القصة القصيرة وكلمات الاغانى ، وسوف يتم تصعيد الفائزين للمشاركة فى المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية .

وأشارت إلى أنه تم تقييم الاعمال الادبية للمتسابقين بواسطة لجنة تحكيم متخصصة من قسم اللغة العربية بكلية الاداب بالجامعة والتى تضم كلا من الدكتور رفاعى يوسف عبدالحافظ والدكتورة مى اسماعيل محمد استاذة الادب العربى.