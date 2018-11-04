تنمية الصادرات: جناح مصر بمعرض الصين يعكس إمكانات مصر الاقتصادية

كتب إسلام سعيد

تنطلق صباح غد الاثنين فعاليات معرض الصين الدولى الأول للواردات والذى تشارك فيه مصر بجناح متميز يضم 38 شركة وبنكين هما بنك مصر والبنك الأهلى.

وأوضحت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الجناح تم تصميمه بأسلوب يعكس حضارة مصر والتطور الهائل الذى تشهده خلال المرحلة الماضية، حيث ينقسم الجناح إلى قسمين الأول يشمل الجناح الوطنى وتشارك فيه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات ووزارات التخطيط والاستثمار والسياحة، فضلاً عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يشمل الجناح الثانى مشاركة شركات القطاع الخاص والتي يصل عددها إلى 38 شركة في قطاعات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج، فضلاً عن مشاركة القطاع المصرفي ممثل في بنكى مصر والبنك الأهلى.

وأشارت إلى أن المشاركة المصرية القوية في هذا المحفل الدولى الهام تستهدف فتح نوافذ جديدة أمام الصادرات المصرية إلى السوق الصينى خاصة في ظل حالة التقارب الكبيرة في العلاقات المصرية الصينية المشتركة وهو الأمر الذى انعكس على اختيار مصر كأحد دول ضيوف شرف المعرض.

وأضافت الشوربجى أن الترويج للسياحة المصرية وجذب الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرى تمثل أحد أهم محاور المشاركة المصرية في هذا المعرض، حيث من المقرر عرض أهم فرص الاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة إلى جانب ترتيب لقاءات ثنائية للشركات المصرية مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.

ولفتت إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع الجانب الصينى منذ الإعلان عن مشاركة مصر فى هذا المعرض الهام سواء بتحديد المساحات المناسبة للشركات المصرية وكذا إختيار القطاعات المشاركة وهى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للتواجد داخل السوق المصرى، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تتوصل الشركات المشاركة لعقد صفقات وتعاقدات لتوريد منتجاتهم إلى السوق الصينى المرحلة القريبة المقبلة.