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تنفيذ 1096 حكما وضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:34 م
تنفيذ 1096 حكما وضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1096 حكمًا متنوعًا منها 807 حكمًا جزئيا و27 حكما مستأنفا، و223 حكم غرامات، و37 حكم مخالفات، وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

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