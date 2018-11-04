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تعرف على حالة الطقس بشرم الشيخ تزامنا مع منتدى شباب العالم × 6 معلومات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:23 م
تعرف على حالة الطقس بشرم الشيخ تزامنا مع منتدى شباب العالم × 6 معلومات حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تزأمنا منتدى شباب العالم، الذى تستضيفه المدينة وانطلقت فعالياته من أمس السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدث سنوى عالمى، ينشر "اليوم السابع" توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة بمدينة السلام فى نقاط مبسطة كما يلى.

1-  تشهد مدينة شرم الشيخ حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية.
 
2-  يسود المدينة طقس خريفى معتدل لطيف على أغلب أنحائها.
 
3- متوقع عدم حدوث أية ظواهر جوية طوال مدة انعقاد المنتدى. 
 
4- درجات الحرارة فى المدينة تكون فى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا التوقيت من السنة.
 
5- درجات الحرارة العظمى بشرم الشيخ اليوم 30 درجة والصغرى 21 درجة.
 
6- درجات الحرارة المتوقعة غدا بشرم الشيخ العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.

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