تعرف على حالة الطقس بشرم الشيخ تزامنا مع منتدى شباب العالم × 6 معلومات

تزأمنا منتدى شباب العالم، الذى تستضيفه المدينة وانطلقت فعالياته من أمس السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدث سنوى عالمى، ينشر "اليوم السابع" توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة بمدينة السلام فى نقاط مبسطة كما يلى.
1- تشهد مدينة شرم الشيخ حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية.
2- يسود المدينة طقس خريفى معتدل لطيف على أغلب أنحائها.
3- متوقع عدم حدوث أية ظواهر جوية طوال مدة انعقاد المنتدى.
4- درجات الحرارة فى المدينة تكون فى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا التوقيت من السنة.
5- درجات الحرارة العظمى بشرم الشيخ اليوم 30 درجة والصغرى 21 درجة.
6- درجات الحرارة المتوقعة غدا بشرم الشيخ العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.
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