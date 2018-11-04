تعرف على حالة الطقس بشرم الشيخ تزامنا مع منتدى شباب العالم × 6 معلومات

تزأمنا منتدى شباب العالم، الذى تستضيفه المدينة وانطلقت فعالياته من أمس السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدث سنوى عالمى، ينشر "اليوم السابع" توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة بمدينة السلام فى نقاط مبسطة كما يلى.