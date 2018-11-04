تعاون مشترك بين نقابة صيادلة المنوفية وكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات

المنوفية – محمود شاكر

إلتقى اليوم عميد كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات، الأستاذ الدكتور خالد أبوزيد ووكيل الكلية الدكتور محمد عبد الخالق ، رئيس لجنة الشباب بنقابة صيادلة المنوفية، الدكتور محمود قصد، من أجل بحث سُبل التعاون المشترك بين كلية الصيدلة والنقابة، وتدافر الجهود لتقديم فاعليات يستفيد منها طلاب الكلية والمجتمع الصيدلى بمركز السادات وأبناء مركز السادات .

وقال الدكتور محمود قصد، أن اللقاء تناول فى البداية تهنئة مجلس النقابة للأستاذ الدكتور خالد أبوزيد على توليه عمادة الكلية، كما تم مناقشة تفعيل دور الكلية فى الخدمة المجتمعية والتوعية ودعم النقابة لهذا الدور الهام، هذا ومن المقرر تنظيم زيارات علمية لمصانع الأدوية لطلاب الكلية وصيادلة السادات بالتعاون المشترك بين النقابة والكلية وشركات الأدوية فى نطاق المنوفية وخارجها.

وأشار قصد إلى تطرق اللقاء مع عميد الكلية ، إلى مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة بالمنوفية وضرورة رفع حالة الوعى لدى الشباب والمجتمع بالسادات ، للإستفادة الصحية والمشاركة بالحملة ، لبناء مجتمع صحى ومن المقرر تنظيم فاعليات وندوات مشتركة لهذا الهدف القومى ، كما تتضمن التعاون المشترك ، إستثمار الخبرات العلمية بالكلية لرفع كفاءة المجتمع الصيدلى بالسادات ، من خلال تنظيم مؤتمرات طبية ودورات علمية .