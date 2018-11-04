video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: حشودى الجماهيرية أكبر من حشود أوباما

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:00 ص
ترامب: حشودى الجماهيرية أكبر من حشود أوباما دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إن ثمة إقرارًا الآن بأن حشوده الجماهيرية تفوق حشود سلفه باراك أوباما.

ولدى وصوله ولاية مونتانا، فى إطار نشاطه الانتخابى مع استحقاق التجديد النصفي، غرد ترامب على تويتر قائلا: "على الأقل يعترف الجميع أن حشودى الجماهيرية أكبر بكثير مما كانت عليه حشود باراك أوباما".

وبحسب موقع (واشنطن إجزامنر) فإن ترامب دأب على التركيز على حجم الحشود الجماهيرية، وأبرز المواقف الخاصة بذلك كان فى خطاب تنصيبه فى يناير 2017 حين اتهم الإعلام بعدم الدقة فى تصوير حجم الحشود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دونالد ترامب يلغى زيارة لكولومبيا

دونالد ترامب مهاجما الاحتياطى الفيدرالى: "أنا لست سعيدا"

ترامب

الحشود الجماهيرية

أوباما

الرئيس الأمريكى

امريكا

أخبار أمريكا




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة