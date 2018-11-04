ترامب: حشودى الجماهيرية أكبر من حشود أوباما

واشنطن /أ ش أ/

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إن ثمة إقرارًا الآن بأن حشوده الجماهيرية تفوق حشود سلفه باراك أوباما.

ولدى وصوله ولاية مونتانا، فى إطار نشاطه الانتخابى مع استحقاق التجديد النصفي، غرد ترامب على تويتر قائلا: "على الأقل يعترف الجميع أن حشودى الجماهيرية أكبر بكثير مما كانت عليه حشود باراك أوباما".

وبحسب موقع (واشنطن إجزامنر) فإن ترامب دأب على التركيز على حجم الحشود الجماهيرية، وأبرز المواقف الخاصة بذلك كان فى خطاب تنصيبه فى يناير 2017 حين اتهم الإعلام بعدم الدقة فى تصوير حجم الحشود.