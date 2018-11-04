تحرير 1856 مخالفة مرورية وضبط 1204 هاربًا و9 أطنطا أسمدة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1204متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، وتحرير 1856 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 2922 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

كما نفذت مديرية أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن "ضبط محمد .ر.ع" 34 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، كائنة بطريق شنديد مركز إيتاى البارود، لحيازته وتخزينه كميات من أسماك السردين المجمده منتهية الصلاحيه، وبها تعديل بكروت البيانات ومنها بدون بيانات وغير صالحه للإستهلاك الأدمى، حسب تقرير الطب البيطرى، وضبط بحوزته كمية 2.244 طن أسماك سردين مجمدة.

كما تم ضبط "يونس .ا.ي" 39 سنة قائد السياره رقم ل ج أ 4697 "نقل" ومقيم قرية الطائفه كفر الشيخ، لقيامه بتجميع على السياره قيادته كميات من الأسمده الزراعيه المدعمة خاصه ببنك التنميه والإئتمان الزراعى، ومحظور تداولها لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته كمية 9 طن أسمدة زراعية مدعمة.

كما تم ضبط 30 قضية متنوعة، عدم الإعلان عن الأسعار، غش تجارى، عرض سلع مجهولة المصدر، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمه، بيع بأزيد من السعر المقرر.