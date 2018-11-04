تجديد ندب الدكتور رضا حجازى رئيسا لقطاع التعليم العام بالوزارة لمدة عام

كتب محمود طه حسين

جدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثقة فى الدكتور رضا حجازى رئيسا لقطاع التعليم العام بديوان عام الوزارة، حيث صدر القرار الوزارى رقم 470 لسنة 2018 بتجديد ندب الدكتور رضا حجازى رئيسا للقطاع لمدة عام.

وشغل الدكتور رضا حجازى عدة مناصب قيادية بدأت بمدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى الآن، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات وحقق نجاحا كبيرا فى منظومة إدارة الثانوية العامة بعد وضع نظام الامتحان وفق الكراسة الامتحانية المعروفة إعلاميا بالبوكليت.