اليوم.. وزير الأوقاف يبحث مع الواعظات دعم منظومة القيم بحملة رسول الإنسانية

كتب - إسماعيل رفعت

يلتقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، عقب صلاة الظهر، بمديرى المديريات، بينما يلتقى فى الحادية عشرة صباح الأحد، واعظات الأوقاف المعينات والمتطوعات للوقوف على آخر المستجدات فى عملهن وتفعيل دورهن فى المشاركة فى حملة رسول الإنسانية.. حبًا فى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيان عظمة الرسول والرسالة وكونهما رحمة للعالمين.

وأوضحت الوزارة، أن المناسبة تقتضى منا حمل لواء هذه الرحمة وتعرية كل جماعات العنف والتطرف والإرهاب وبيان ضلالها وإضلالها، وكونها عبئًا وحملاً ثقيلاً على الإسلام والمسلمين، وبيان أن الإسلام من هذه الجماعات ومن زيفها وزيغها براء.