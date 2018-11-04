"اليوم السابع" يحتفل بمئوية الشيخ زايد فى عدد خاص

"زايد الخير"، و"حكيم العرب".. ألقاب متنوعة ومواقف لا تحتويها القصص ولا تسعها كتب التاريخ، سطرها بأحرف من نور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله الذى حلت قبل يومين الذكرى الرابعة عشر لوفاته فى العام الذى يشهد مرور 100 عام على ميلاده، ليورث إلى الأبناء والأحفاد كيف تكون الزعامة، وكيف يكون العطاء وكيف تستقيم العروبة والاخاء بين الإمارات وجيرانها العرب وفى القلب منهم مصر.
وإمتنانا منا فى مؤسسة "اليوم السابع" بحق فارس الإمارات وحكيم العرب، وعرفانا وشكرا لدور الرجل الذى ترك مواقف لا تنسى مع مصر والمصريين على مدى عقود طويلة من الزمن، وكرس وقته لتلبية احتياجات الضعفاء والمحتاجين، وسخر إمكاناته لمساندة أوضاعهم الإنسانية وقهر التحديات، واتخذ نهجا متفردا فى دعم قضايا الشعوب الإنسانية وتخفيف معاناتهم الناجمة عن النزاعات والكوارث والاضطرابات، يحتفل اليوم السابع بذكرى مئوية ميلاد رجل الإنسانية.
وبهذه المناسبة يقدم "اليوم السابع" تغطية خاصة على صفحاته الورقية والموقع الإلكترونى، لتسجيل انجازات الشيخ زايد، وجهوده التى قادت دولة الإمارات لمكانة متميزة فى ميادين العمل الخيرى إقليميا ودوليا، ويسعدنا أن نتلقى على تعليقات مشاركات وتعليقاتهم حول رحلة حياة الشيخ زايد ومواقفه وإنجازاته ، تأكيداً من جانبنا على أهمية إحياء سيرته العطرة لتتوارثها الأجيال العربية.
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بواسطة:
مجمد العصفوري
حكيم الامه وفقيد العرب
رحم الله الشيخ زايد كرس نفسه لخدمة وطنه وشعبه واقام دولة ذات شأن وسيادة جديرة بالاحترام فحياته عبر ودروس ينهل منها الشباب سيرته وحياته يجب ان تدرس بني وطن مستقبلا للاجيال تفخر به وكانت حكمة زايد الخير رفاهية شعبة ونماء وتطوير دولته وبناء جيل متعلم ومد يد العون للاشقاء في كل دولة عربية واسلامية .
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بواسطة:
محمد على
زايد الخير
فعلا زايد الخير بكرمة ورجولته وأفعاله الخيرية الكثيره والكثيرة فاللهم أدخله فسيح جناتك واكرمة من فضله العظيم
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بواسطة:
Atif
حكيم العرب طيب الله ثراه
قليل القليل من رجال هذا الزمان من سيظل يذكرهم التاريخ واهمهم على الاطلاق هذا الشيخ حكيم العرب واهميته العظيمة تنبع وتتجلى من رحمته بابناء وطنه وعشيرته واحساسه بهم وعمله الدؤوب لاسعادهم ورفع شأنهم ورعايته لشباب بلده وتنميتهم لمواكبة اكثر شعوب العالم تقدما _ عشت بالامارات اكثر من ٣٥ سنة لمست فيهم كم كان هذا الرجل بمعنى الكلمة والد لجميع الاماراتيين .. رحمه الله واسكنه نعيم جناته
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بواسطة:
خليل على
زايد الخير الحكيم الإنسان الطيب البسيط العروبي
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الف رحمه أنا عاصرت الرجل العظيم زايد الخير فترة عملي في الإمارات وجدت من هذا الرجل العظيم الكريم كل الخير لشعبه وحبه وحرصه على أن يعيش شعبه في رخاء وسعادة . ولا أنسى موقفه العظيم في قمة صدام عندما رفض مقرراتها وكان منها طرد المصريين من الخليج زايد الإنسان والإنسانية كان يحب مصر ويقول ان العرب بدون مصر كالجسد بدون قلب عايز اكتب كتير عن الشيخ العظيم زايد الخير .رحمك الله الف رحمة
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بواسطة:
مصري مغترب
زايد الخير
رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. رجل اتصف بالخير ، فكان خيره من فضل الله دائما لأهله، ليس فقط لشعبه ابناء دولة الامارات العربية المتحدة، ولكن كان يعتبر العرب كلهم أبناؤه فكان يجزل العطاء لجميع الدول العربية بلا استثناء .. بل أمتد عطاؤه ليشمل كل الدول الاسلامية والدول الصديقة التي عانت أو واجهت يوما ما حادثا جللا أو كارثة انسانية أو كارثة طبيعية .. لا ينكر خير زايد إلا جاحد أو منافق معلوم النفاق.. وفي ذكراه ، لا نقول فيه إلا ما يرضي رب العالمين .. اللهم اغفر له وارحمه و أسكنه فسيح جناتك، واجعل ما قدم في ميزان حسناته، وتجاوز عن سيئاته وأدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا والى أهل الامارات أقول : أنتم ابناء زايد فاكملوا مسيرته وسيروا على درب الخير .. درب زايد الخير..
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بواسطة:
محمد شتا
زايد بن نهيان
رحمه الله عليك يا حكيم العرب زايد الخير والعطاء نشهد لكم بأنكم سفراء الإنسانيه حول العالم طيب الله ثراكم وأسكنكم فسيح جناته زايد بن سلطان النهيان