ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز اليابانية" عن المصادر قولها " إن كوريا الشمالية أبلغت مسئولين مشاركين فى التحضير لاجتماع الجمعية العامة لرابطة اللجان الأولمبية الوطنية أن كيم إل جوك، وزير الثقافة البدنية والرياضة، يريد المشاركة في التجمع الذى سيعقد في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر فى طوكيو".



وكانت اليابان قد منعت مواطنى كوريا الشمالية من دخول البلاد كجزء من عقوبات من جانب واحد ضد بيونج يانج بسبب تطويرها للأسلحة النووية والقذائف.



يذكر أنه من النادر جداً أن يزور وزير من كوريا الشمالية اليابان، التي لم تكن لديها أبداً علاقات دبلوماسية مع الدولة المجاورة.

وتقوم الحكومة اليابانية بترتيب زيارة وزير الرياضة، معتقدة أن الجمهور لن ينظر إليها كمشكلة إذا كان الهدف هو حضور اجتماع يتعلق بأولمبياد طوكيو 2020.