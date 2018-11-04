video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور: كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات بشارع القومية العربية لمنع الزحام

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات بشارع القومية العربية لمنع الزحام مرور-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تراقب اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بمحيط التحويلات المرورية بشارع القومية العربية التى تستمر لثلاث سنوات لمنع التكدسات المرورية والزحام المتكرر بالمنطقة، بسبب البدء فى أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمحطتى مترو القومية والدائرى، مع وضع لوحات إرشادية وانتشار للخدمات المرورية لإرشاد قائدى السيارات للاتجاهات الجديدة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع، العديد من التحويلات المرورية للبدء فى أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطتى القومية العربية والدائرى، ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

وتم إغلاق جزئى لشارع القومية العربية فى الاتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 25 م وطول 850 م بداية من شارع العروبة وحتى تقاطعه مع شارع البوهى مع ترك مسافة بعرض 6 م فى كلا الحارتين للسماح بالحركة المرورية.

وقامت اﻹدارة بترك مسافة لا تقل عن 20 م للدورانات لكل 150 م ووضع علامات إرشادية وعلامات مضيئة ليلاً قبل كل تحويلة بمسافة كافية مع نشر الخدمات لمنع التكدسات المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 6 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

شارع القومية العربية

مرور الجيزة

خدمات مرورية

اخبار مصر




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة