video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الكويت تستضيف الاجتماع الـ108 للجنة التعاون الاقتصادى الخليجية.. الثلاثاء

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:11 م
الكويت تستضيف الاجتماع الـ108 للجنة التعاون الاقتصادى الخليجية.. الثلاثاء عملات - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

تستضيف دولة الكويت، الثلاثاء المقبل، الاجتماع الـ 108 للجنة التعاون المالى والاقتصادى على مستوى وزراء المالية والاقتصاد فى دول مجلس التعاون الخليجى.

وذكرت وزارة المالية الكويتية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد فى دول مجلس التعاون الخليجى، سيعقد برئاسة وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف.

وأوضحت أنه سيسبق الاجتماع الوزارى، الاجتماع التحضيرى للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، غدا الإثنين، لمناقشة الموضوعات المقررة ورفع التوصيات المناسبة للجنة الوزارية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دول الخليج تدحض الشائعات القطرية بشأن تجميد مجلس التعاون الخليجى..السعودية: المجلس يبقى المؤسسة الأهم فى الخليج والخلاف القطرى لا يؤثر على عمله..البحرين: ملتزمون بجعل المجلس ركيزة للاستقرار الإقليمى

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يستنكر الحملة الإعلامية ضد السعودية

الكويت

مجلس التعاون الخليجي

اخبار الاقتصاد

المالية

التعاون الاقتصادى




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة