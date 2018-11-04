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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:40 م
القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء  بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "مختار.ح.أ"18 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "علاء.ع.ع"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.د.د"22 عاما عاطل ومقيم شارع البحرى بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ع.ا"24 عاما عاطل ومقيم البلابسة بحوزته سلاح ابيض"مطواه"ز
 
 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات
 
 

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