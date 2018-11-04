القبض على 150 شخصا فى باكستان بتهم التخريب خلال التظاهرات

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ألقت الشرطة الباكستانية اليوم /الأحد/ القبض على 150 شخصا بتهم الحرق والتخريب خلال التظاهرات التى شهدتها البلاد مؤخرا إثر قضية جدلية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المسؤول الرفيع بالشرطة نياب حيدر أن الشرطة استخدمت المقاطع المصورة للتوصل إلى هوية من تورطوا فى عمليات تخريب وإشعال الممتلكات والسيارات وقطع الطرق السريعة.

وكان متظاهرون ومتشددون قد بدأوا تظاهرات استمرت ثلاثة أيام اعتراضا على قرار المحكمة العليا الأربعاء الماضى تبرئة سيدة مسيحية كانت قد أدينت بتهمة ازدراء الأديان، وعلقت التظاهرات بعدما فرضت الحكومة حظرا للسفر على السيدة ووعدت بإعادة النظر فى القضية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء عمران خان كان قد حذر من أن التظاهرات تخدم أطماع سياسية ولا تخدم البلاد أو الإسلام، كما هدد خان بأن الدولة ستستخدم كامل سلطتها ضد من يفكرون أو يحاولون إشاعة العنف.