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القابضة الغذائية: منافذ لتعبئة وتغليف الخضراوات بسوق العبور وقريبا بـ6 أكتوبر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:00 ص
القابضة الغذائية: منافذ لتعبئة وتغليف الخضراوات بسوق العبور وقريبا بـ6 أكتوبر وزارة التموين والتجارة الدخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الدخلية أن الشركات التابعة لديها منافذ لتعبئة وتغليف منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، ﻭأنه يتم إمداد فروع المجمعات الاستهلاكية بهذه المنتجات وطرحها للمواطنين بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما يتم أيضا طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى إطار مبادرة "خضار بلدنا" مما أدى إلى تراجع أسعار البطاطس فى الأسواق

وأضاف اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشان توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أول بأول كما سيتم أيضا انشاء منافذ لتعبئة الخضراوات والفاكهة قريبا فى سوق الجملة بـ 6 أكتوبر.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن مبادرة "خضار بدلنا" أنه يتم الحصول على منتجات الخضراوات والفاكهة من سوق العبور ويتم طرحها للمواطنين بأسعار الجملة سواء من خلال السيارات المتنقلة أو من خلال ما يقرب من 162 منفذا ثابتا للمجمعات الاستهلاكية،لافتا إلى انه جارى بحث اماكينة التوسع فى طرح الخضراوات والفاكهة من خلال فروع مشروع "جمعيتى" بالتوازى مع توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 


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القابضة الغذائية

مجدى الشاطر

منافذ تعبئة الخضراوات والفاكهة سوق العبور

6 أكتوبر




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