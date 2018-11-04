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العراق يرفض تدخل واشنطن فى شئونه بعد تعليقات أمريكية بشأن إيران على "تويتر"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:00 ص
العراق يرفض تدخل واشنطن فى شئونه بعد تعليقات أمريكية بشأن إيران على "تويتر" عادل عبد المهدى رئيس مجلس الوزراء العراقى
بغداد (رويترز)
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رفضت وزارة الخارجية العراقية، السبت، ما وصفته بالتدخل الأمريكى فى شؤون العراق بعد تعليقات للسفارة الأمريكية تحث إيران على احترام سيادة العراق، والسماح بتسريح الميليشيات الشيعية.

ونشرت السفارة الأمريكية فى بغداد رسالة على تويتر، الثلاثاء تقول "يجب على النظام الإيرانى احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها".

وكانت الرسالة ضمن رسائل أخرى على حساب السفارة بموقع تويتر لتحديد المطالب الأمريكية قبل فرض عقوبات جديدة على إيران فى الرابع من نوفمبر، وتثير العقوبات قلق العراق لأنه يستورد إمدادات ضرورية من إيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية فى بيان، السبت "العراق يرفض التدخل فى القضايا العراقية الداخلية، لا سيما قضايا الإصلاح الأمنى الداخلي"، وطالبت بحذف الرسالة.

وتتنافس واشنطن وطهران على النفوذ فى العراق منذ الغزو الأمريكى للعراق فى عام 2003 والذى أطاح بصدام حسين، وضم العراق الميليشيات الشيعية رسميا إلى قوات الأمن هذا العام.

وشاركت الميليشيات فى حملة مدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وتدعم إيران الشيعية بعض الميليشيات. وتريد واشنطن نزع سلاح الميليشيات.

وقال مسؤولون عراقيون، الجمعة إن الولايات المتحدة قالت إنها ستمنح بغداد إعفاء على واردات الغاز والطاقة الإيرانية التى تغذى محطات الكهرباء العراقية فضلا عن واردات المواد الغذائية الحيوية.

 

 


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