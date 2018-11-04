الشئون المالية تحقق مع متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيف الأموال

تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية مع المتهم "أحمد.م"، لاتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال .

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استولى على أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضًا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.

وأضافت التحريات، أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه أعطاهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.