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السيسي يحذر مجددا من الانتحار القومى ويؤكد: بنفتح أبواب الجحيم على بلادنا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:53 م
السيسي يحذر مجددا من الانتحار القومى ويؤكد: بنفتح أبواب الجحيم على بلادنا الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجددا من "الانتحار القومى"، قائلا: "التحرك غير المدروس مش هقول أبدا إنه مؤامرة، فى تغيير واقعنا من خلال هذا التحرك، واحنا بنعمل التحرك بنفتح أبواب الجحيم على بلادنا، لأننا كنا بلد من البلاد المرشحة أنها تبقى كده".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة ما بعد الحروب والنزاعات آليات بناء المجتمعات والدول ضمن منتدى شباب العالم: "كنت بقل من سنتين تلاتة خالوا بالكم من الانتحار القومى، وأنا بقول الكلام ده فيه شباب من أوروبا يمكن ما يكونش عندهم التصور ده زى المنطقة العربية والأفريقية، وهل ده معناه إن منغيرش أو نسكت؟، لكن قوة حشد الشباب والرأى العام فى تغيير الأمر بقوة قد يخرج عن السيطرة ما يؤدى إلى إحداث فراغ هائل يؤدى إلى تدافع القوى المحلية والأجنبية والخارجية من أجل التدخل فى شئون الدولة وتتداعى مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى، تبدأ فى الغالب بالقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية".

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