الرئيس السيسي: الشعوب الساعية للتغيير تنسى أنه يخلف فراغا يملؤه الأشرار

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعوب التى تسعى إلى التغيير لا تدرك الفراغ الذى سينتج عن ذلك ويعج بالأشرار، موضحا:"الحكاية أنهم أرادوا التغيير بس ماكنوش يعرفوا إنه لما بيغيروا بيعملوا فراغ ضخم وكبير..هذا الفراغ ده لا يملئ إلا بالأشرار حتى لو كان الحكام اللى قبل كدا مش جيدين ..أيوه.. محدش هيقولوا ليكم الكلام ده خالص ..أوعوا من الشعارات والكلام المعسول الذى يقضى بكم إلى الضياع ".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات ..آليات بناء المجتمعات والدول" ضمن منتدى شباب العالم،قائلاً:" اشتغلوا وأصبروا وتحملوا وقاسوا وعانوا ..زى ما أنتم عاوزين، بس متعانوش فى الخراب، قاسوا زى ما أنتم عاوزين بالواقع اللى مش عاجبكم ..لكن متعانوش أنكم تدمروا بلادكم لأنها لن تعود..البلاد اللى راحت ولم تعد..افغانستان منذ 50 سنة ".

واستكمل قائلاً:"كام مليون ماتوا فى أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، من يدفع هذا الثمن، أدوات الصراع تغيرت بعدما أصبحت الحرب المباشرة مكلفة جداً وتبعاتها خطيرة، تدمير الدول بشكل مختلف، إذا كنا نحترم الإنسانية بجد ونقول أننا بشر حقيقيين .. أنا بتكلم إنقاذ أوطان".