الجيش اليمنى يسيطر على شارع الخمسين شمال شرق مدينة الحديدة

عدن /أ ش أ/

سيطرت قوات الجيش الوطنى اليمنى على شارع الخمسين، شمال شرق مدينة الحديدة، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي.

وقال المركز الإعلامى لألوية (العمالقة) التابعة للجيش - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد - إن سيطرة قواته امتدت إلى دوار شركة "يمن موبايل" الذى يفصل بين شارع الخمسين وخط كيلو 16 الاستراتيجى الذى يعتبر الشريان الرئيسى لمدينة الحديدة، مشيرا إلى أن القوات واصلت تقدمها من الجهة الشرقية للمدينة وتقدمت من خط كيلو 16، وسيطرت على عدد من مواقع الميليشيات بعد أن كبدتها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

وأضاف المركز أن قوات العمالقة تخوض اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية فى مدخل المدينة الجنوبي، وأن العملية مستمرة بدعم وإسناد من قوات التحالف فى عدة محاور فى الحديدة حتى يتم تطهيرها من ميليشيات الحوثية.