"التعليم" تطبق أنشطة مُتعة التعلم لإكساب التلاميذ المهارات الحياتية

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه استكمالاً للجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ من أجل تحقيق التطوير الشامل للعملية التعليمية بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول، والثانى وكذا الصف الأول الابتدائى، وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن يستهدف مشروع التطوير المتكامل؛ إكساب تلاميذ الصفوف من الثانى وحتى السادس الابتدائى قدر من المهارات اللازمة التى تجمع بين تحقيق أهداف التعليم ومتعة التعلم.

وكان الدكتور طارق شوقى قد وافق على تشكيل لجنة متعة التعلم برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية، إضافةً إلى نخبة من الخبراء من مستشارى الوزير للتطوير والمناهج والتقويم.

وباشرت اللجنة أعمالها وخلصت إلى ضرورة إعداد أدلة للأنشطة تُسهم فى تحقيق قدر من المتعة للتلاميذ خلال ممارستهم لها بالإضافة إلى إكسابهم بعض المهارات الحياتية ومهارات القرن الحادى والعشرين مثل التفكير الناقد والإبداعى وحل المشكلات والتعاون والتفاوض والتواصل وتنظيم الذات، وذلك لإعداد جيل قادر على التفاعل بإيجابية مع القضايا والمتغيرات المستقبلية المتوقعة على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى.

وفى ذات السياق أعلن حجازى أنه تم اختيار الأنشطة بحيث تسهم فى تحقيق بعض أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، على أن ترتبط بمحتوى المواد الدراسية للصفوف من الثانى إلى السادس الابتدائى، وذلك بواقع ثلاثة أنشطة لكل مادة بكل فصل دراسى.

وأكد الدكتور رضا حجازى على أنه قد روعى عند اختيار تلك الأنشطة أن تحقق إحدى الغايات المهمة فى العملية التعليمية وهى إضفاء الشعور بالبهجة والمتعة أثناء ممارسة التلاميذ لها فضلاً عن تحقيق أهداف التعليم والتعلم فى تلك المرحلة العمرية، إلى جانب إكساب التلاميذ بعض الجوانب المعرفية من خلال توعيتهم بأهم القضايا المحلية والإقليمية والعالمية؛ ليتعرف التلميذ على العالم من حوله.

كما أشار الدكتور أكرم حسن إلى أنه قد تم إعداد أدلة الأنشطة بالاستعانة بكل من وثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية (نحو تحقيق تنمية مستدامة) والتى أعدتها الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ودليل أنشطة التعليم من أجل التنمية المستدامة (EduCamp) المستوى الأول والثانى والذى تم إعداده برعاية المفوضية الأوروبية.

وأفاد حجازى أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على القواعد المنظمة لعملية التقويم فى المرحلة الابتدائية، واستصدار القرار الوزارى رقم (360) لسنة 2018 الخاص بالتقويم الشامل بحيث يتضمن تقييم أنشطة متعة التعلم والتى تعتمد على أداءات فردية وجماعية متنوعة، وخصص لها (15) درجة من إجمالى درجة الأنشطة المخصصة لكل فصل دراسى ومقدارها خمس وعشرون درجة.

كما أعلن حجازى أنه قد تم رفع أدلة الأنشطة على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، وإتاحتها المعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور؛ لتعميم الفائدة المرجوة منها.