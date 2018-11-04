video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التأديبية العليا تعاقب مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة أسيوط لسبه الموظفين

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:59 م
التأديبية العليا تعاقب مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة أسيوط لسبه الموظفين المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة أسيوط الجديدة ، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي من خلال التلفظ بألفاظ غير لائقة، وسبه للعاملين والموظفين تحت رئاسته بأبشع الألفاظ التى تخدش حيائهم وتؤذي مسامعهم ، وقذفهم بألفاظ من شأنها تحقيرهم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن بأن المحال برغم أنه يشغل منصب مدير إدارة ، الا أنه لم يراع أمانة منصبه ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وسلك مسلكاً لا يتفق مع واجبات الاحترام والأخلاق ، من خلال قيامه بالتشاجر مع زملائه الموظفين والعاملين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة ، ووقوفه أمام الجميع ، وسبهم بأبشع الألفاظ والتى تحط من شأنهم وتحقرهم ، وتقلل من قيمتهم ، وسبهم بألفاظ تسيء الى أبائهم ، وشهد بذلك الشهود
 
كما ثبت ذلك يقيناً لدى لمحكمة من خلال بلاغ الإدارة القانونية لجهاز مدينة أسيوط، والذى أتهمه بإعوجاج سلوكه وتلفظه بأبشع الألفاظ، والتى تخدش حياء العاملين.
 
وأضافت المحكمة بأنها تضع نصب عينها بأن توقع الجزاء المناسب على المحال مدير الادارة ، ولكن على حسب العقد المبرم بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية والذي نص على الجزاءات التى يجوز توقيعها على المحال لا تتعدي عقوبة اللوم او التنبيه ، لذا أكتفت المحكمة بتوقيع عقوبة اللوم على المحال.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

2 ديسمبر.. الحكم فى طعون رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية

اليوم.. نظر أولى جلسات وقف قرار "التعليم" بإلغاء تدريس مواد المستوى الرفيع

التأديبية

الحوادث

مجلس الدولة

اسيوط




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة