التأديبية العليا تعاقب مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة أسيوط لسبه الموظفين

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة أسيوط الجديدة ، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي من خلال التلفظ بألفاظ غير لائقة، وسبه للعاملين والموظفين تحت رئاسته بأبشع الألفاظ التى تخدش حيائهم وتؤذي مسامعهم ، وقذفهم بألفاظ من شأنها تحقيرهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن بأن المحال برغم أنه يشغل منصب مدير إدارة ، الا أنه لم يراع أمانة منصبه ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، وسلك مسلكاً لا يتفق مع واجبات الاحترام والأخلاق ، من خلال قيامه بالتشاجر مع زملائه الموظفين والعاملين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة ، ووقوفه أمام الجميع ، وسبهم بأبشع الألفاظ والتى تحط من شأنهم وتحقرهم ، وتقلل من قيمتهم ، وسبهم بألفاظ تسيء الى أبائهم ، وشهد بذلك الشهود

كما ثبت ذلك يقيناً لدى لمحكمة من خلال بلاغ الإدارة القانونية لجهاز مدينة أسيوط، والذى أتهمه بإعوجاج سلوكه وتلفظه بأبشع الألفاظ، والتى تخدش حياء العاملين.

وأضافت المحكمة بأنها تضع نصب عينها بأن توقع الجزاء المناسب على المحال مدير الادارة ، ولكن على حسب العقد المبرم بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية والذي نص على الجزاءات التى يجوز توقيعها على المحال لا تتعدي عقوبة اللوم او التنبيه ، لذا أكتفت المحكمة بتوقيع عقوبة اللوم على المحال.