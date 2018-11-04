البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الخرافى ناشيونال" بقيمة 42.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية، ل 422.5 ألف سهم بقيمة 42.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوى الحاصلات الزراعية لعدد 150 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الدولية لإنتاج الغازات السائلة (كيروجاز) لعدد 5320 سهم بقيمة 5.3 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة جنرال اروماتيك لعدد 4300 سهم بقيمة 4.3 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 91.3 مليون جنيه بكمية تداول 753 ألف ورقة مالية منفذة لعدد 15 شركة.