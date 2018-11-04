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اعتقال 2 من عناصر داعش وإصابة 4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شرق بغداد

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:13 م
اعتقال 2 من عناصر داعش وإصابة 4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شرق بغداد الجيش العراقى
أ ش أ
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أفادت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، باعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - "إن فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين تم القبض على عنصرين من عصابات (داعش) الإرهابية الصادر بحقهما مذكرات قبض بقضايا إرهابية".

وأضاف أن أحدهم مطلوب لجهاز الأمن الوطني لنينوى، علما بأنهما كانا يعملان فيما يسمى بـ"الأمنية" وفي "سيطرات التفتيش" فترة سيطرة (داعش) على مدينة الموصل.. مشيرا إلى أنه تم القبض عليهما في منطقة حي العامل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة 4 مدنيين في انفجار عبوة داخل سيارة شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجلين بجروح مختلفة.

 


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