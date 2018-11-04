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استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية يوجه بتطهير ترعة "أم بيومي"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 08:17 م
استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية يوجه بتطهير ترعة "أم بيومي" ترعة "أم بيومي" بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تم مخاطبة اللواء مجدى الوصيف رئيس مينة شبرا الخيمة، وقطاع ري شبرا، بشأن تطهير ترعة أم بيومي بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أن موضوع الشكوى يقع علي ترعه البولاقية البحرية وهي ترعة عمومية من ترعة أبو النجا، ويبلغ طولها 3.300كم، وزمامها 4675 فدان.
 
 
وأوضح المحافظ، أنه تم اصدار أمري تطهير نظرا لمرور الترعة داخل المنطقة السكنية، حيث يتم إلقاء المخلفات والقمامة بها بمعرفه الأهالي.
 
 
 
 
وكان القارئ محمد حسين أرسل شكوى من تراكم القمامة فى ترعة أم بيومى بمنطقة شبرا الخيمة، مناشدا المحافظ بأنها ليست الشكوى الأولى له أو لأهالى المنطقة بضرورة تنظيف وتطوير الترعة وإنقاذ السكان من أضرارها، لرفع أكوام القمامة، والتى أدت إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الزاحفة، مشيرا إلى توجيه شكاوى دون استجابة.
 
 
 
 وأضاف القارئ، إن تراكم القمامة أدى إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة التى تساعد على انتشار الأمراض، مناشدا المسئولين بالحى بالعمل على رفع القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشارع وعلى صحة المواطنين.
 
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