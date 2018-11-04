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ارتفاع قتلى عواصف إيطاليا إلى 29 على الأقل

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:51 م
ارتفاع قتلى عواصف إيطاليا إلى 29 على الأقل فيضانات
رويترز
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ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية فى جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التى تجتاح إيطاليا إلى 29 شخصا.

وقال متحدث باسم شرطة عاصمة صقلية اليوم إن أمطارا غزيرة تسببت فى انهيارات أرضية وفيضانات مما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص فى المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو.

وأضاف "ما زال بعض الأشخاص فى عداد المفقودين". وقال مسؤول آخر إن شخصين قتلا قرب بلدة أجريجنتو فى صقلية بسبب انهيار أرضى أصاب سيارة كانوا فيها.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيء بلغ 17 شخصا دون حساب قتلى صقلية. وكتب رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى على تويتر اليوم إنه سيتوجه إلى صقلية وإنه على اتصال مستمر مع المسؤولين بشأن الوضع المأساوى فى شمال البلاد.

وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا. وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا. وقال حاكم فينيتو أمس السبت إن الخسائر الناجمة عن العواصف في المنطقة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل.

 

 


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إيطاليا

فيضانات

جزيرة صقلية الإيطالية

وكالة الحماية المدنية الإيطالية

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