أفراد عصابة "الأيادى الناعمة" يعترفن: نفذنا 3 جرائم بالاحتكاك

كتب أحمد إسماعيل

اعترف أعضاء عصابة "الأيادى الناعمة"، بتكوينهن تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب "المغافلة والاحتكاك"، واعترفن بارتكاب 3 حادث سرقة بذات الأسلوب، وسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ 50 ألف جنيه من ربة منزل، وسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ 850 دولارا، 3600 جنيه وهاتف محمول من ربة منزل، اثناء استقلالها سيارة ميكروباص بمدينة نصر. وأضفن فى اعترافاتهن بإنفاقهن المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهن الشخصية.

فيما كلفت نيابة مدينة نصر الجزئية، رجال مباحث مكافحة جرائم النشل بالقاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعصابة مكونة من 3 سيدات تخصصت فى سرقة أموال المواطنين بأسلوب الاحتكاك، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه. فيما قررت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم النشل، من ضبط كل من "مديحه ع ع" 35 سنة، ربة منزل، ( مسجلة خطر ) نشل تحت رقم 248 فئة " ج " البحيرة، والسابق اتهامها فى 13 قضية آخرها " نشل"، و"نجوى إ م" 30 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 5 قضايا آخرها "نصب" والمطلوب التنفيذ عليها فى 2 قضية "نشل" بإجمالى حبس سنتين، و"سماح إ م" 22 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 2 قضية آخرهما "سرقة"، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "نشل" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهن 3 حوافظ نقود بداخلها مبلغ 1850 جنيها و3 هواتف محمولة، حلق ذهب "مجهولين المصدر"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمات واتهما السيدتين بالسرقة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.