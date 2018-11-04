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أسعار اليورو اليوم الأحد 4-11-2018 فى مصر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:59 ص
أسعار اليورو اليوم الأحد 4-11-2018 فى مصر اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 4-11-2018، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.22 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.33 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.22 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.23 جنيه للشراء

20.49 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.19 جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.31  جنيه للشراء

20.57  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.33  جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.17 جنيه للشراء

20.36 جنيه للبيع


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