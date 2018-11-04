أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.716 مليار جنيه.

البورصة تخسر 212 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.716 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 529 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.93%، والعرب على 6.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 269 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، 856 ألف جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، ، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% عند مستوى 12700 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% عند مستوى 682 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تباين نتائج الأعمال تباينت نتائج أعمال عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، إذ حققت شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير وأبو قير للأسمدة وعبور لاند للصناعات الغذائية، زيادة فى أرباحها خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، فيما تراجعت أرباح شركات العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بينما حققتى شركتى النيل لحليج الأقطان، العروبة للسمسرة خسائر. تباينت نتائج أعمال عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، إذ حققت شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير وأبو قير للأسمدة وعبور لاند للصناعات الغذائية، زيادة فى أرباحها خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، فيما تراجعت أرباح شركات العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بينما حققتى شركتى النيل لحليج الأقطان، العروبة للسمسرة خسائر.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مبيعات الشركة بلغت 792.8 جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، مقابل مبيعات بلغت 555.36 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، حققت أرباحاً بلغت 869.07 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 757.14 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة ارتفاع 15% على أساس سنوى.

وعلى أساس ربعى، ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجارى إلى 257.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 247.57 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى.

وحققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، بلغت 2.15 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنمو 54%، وحققت أرباحاً بلغت 752.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 467.11 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة 61% على أساس سنوى.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى 3 عوامل تتمثل فى عمليات الإحلال والتجديد للمصانع واتباع سياسة تسويقية واقتصادية مرنة، وأخيراً إدارة المحفظة المالية للشركة بطريقة ممتازة.

وحققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.46 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضي، بارتفاع 16.4%، حققت أرباحاً بلغت 179.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 176.46 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وفيما بلغت مبيعات الشركة العربية للصناعات الهندسية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، بـ 55.26 جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت أرباحاً بلغت 6.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

فيما تراجعت إيرادات لشركة العالمية للاستثمار والتنمية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إلى 2.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، حققت أرباحاً بلغت 2017.8 ألف جنيه مقابل أرباح بلغت 2.1 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 90%، على أساس سنوى بسبب انخفاض عائد الاستثمار العقارى والتصرف باستثمارات مالية بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى قيامها بالتصرف فى استثمارات مالية لها خلال الفترة المقارنة، فضلا عن انخفاض عائد الاستثمار العقارى عن الفترة الحالية ليبلغ 414 ألف جنيه مقابل 900 ألف جنيه بالفترة المقارنة.

كما تراجعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، إلى 30.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 37.26 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة 17.27 % على أساس سنوى، على الرغم من زيادة إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 215.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 172.8 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وانخفضت أيضا مبيعات لشركة الدلتا للسكر خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بانخفاض 20%، حققت أرباحاً بلغت 287.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 398.16 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوى، نتيجة زيادة الفوائد البنكية وتراجع المبيعات.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى زيادة الفوائد البنكية عن العام السابق بنحو 98 مليون جنيه بسبب زيادة السحب على المكشوف، حيث وصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 303 ملايين جنيه بالعام الماضى فضلا عن انخفاض كمية المبيعات.

بينما حققت شركة النيل لحليج الأقطان خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، إيرادات 23.9 ألف جنيه، وحققت خسائر بلغت 2.4 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة فى الخسائر 72 % على أساس سنوى.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر لعدم وجود أرباح فروق عملة بنحو 1.5 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 379.6 مليون جنيه مقابل 382 مليون جنيه بالربع السابق.

وبلغت إيرادات شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، 1.033 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت خسائر بلغت 372.7 ألف جنيه مقابل خسائر بلغت 454.4 ألف جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة تراجع فى خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوى.

وأكدت الشركة فى بيان منفصل أنها تعمل جاهدة على تبنى سياسة ترشيد النفقات وتخفيض المصروفات قدر المستطاع.

بلتون أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات هيئة الرقابة المالية ضد الشركة، ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها. أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات قرارات هيئة الرقابة المالية ضد الشركة، ومعرفة أسبابها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

وأكدت شركة بلتون المالية القابضة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنها فوجئت بقرارات هيئة الرقابة المالية، كما تؤكد على عدم علمها بحيثيات وأسباب تلك القرارات حتى تاريخه، وكذلك تؤكد الشركة على حرصها وشركاتها التابعة على الالتزام بشكل دائم بالعمل في إطار قانون سوق المال رقم 95 و لائحته التنفيذية .

وأشارت شركة بلتون المالية القابضة، إلى أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية تمارس نشاطها المرخص لها بمزاولته بصفة منتظمة فضلا عن أن شركات المجموعة تمارس أيضا نشاطها بصفة منتظمة في اطار قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية سالفة الذكر.

وفى ذات السياق قررت إدارة البورصة، إعادة التعامل على سهم الشركة.