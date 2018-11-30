وزير الشباب: نشارك كل الوزارات لدعم الدولة.. وغدا ماراثون "لا للتنمر"

كتب سيد الخلفاوى - عزوز الديب - تصوير حسام عاطف

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تشارك فى جميع المبادرات، وأنه شارك فى ماراثون للدراجات واليوم فى ماراثون للمشى مع محافظة القاهرة لدعم مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مشاركته فى ماراثون المشى الذى تنظمه محافظة القاهرة، أن الوزارة تنظم غدا ماراثون دراجات تحت شعار "لا للتنمر"، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تشارك مع الصحة وتنمية المجتمع ومع كل الجهات لدعم وتنمية المجتمع.

يذكر أن ماراثون الجرى الذى تنظمه محافظة القاهرة، انطلق بمشاركة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وعدد من نواب البرلمان، ونواب محافظ القاهرة وقيادات المحافظة ومئات الشباب، وذلك من أمام ديوان عام محافظة القاهرة بميدان عابدين، وصولا لميدان التحرير مرورا بشوارع القاهرة الخديوية، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي " 100 مليون صحة" .