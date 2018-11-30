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نيابة كرموز تخلى سبيل مشرفات التنمر.. وشهود: معاملتهن لإيمان سبب انتحارها

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:27 م
نيابة كرموز تخلى سبيل مشرفات التنمر.. وشهود: معاملتهن لإيمان سبب انتحارها أسرة الطالبة إيمان ضحية التنمر
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قررت نيابة كرموز بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محسن، إخلاء سبيل مشرفات التمريض بمعهد الصحة بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية بعد سماع أقوالهم لمدة 12 ساعة، بشأن تسببهم فى حالة نفسية سيئة للطالبة إيمان صالح، دفعتها للانتحار بإلقاء نفسها من شرفة منزلها.
 
كما استدعت النيابة زملاء الطالبة إيمان صالح، وهم روان وجاكلين وندى، لإضافة شهادتهم للقضية، وأكدوا خلال التحقيقات أن المشرفات كن يعاملن إيمان بطريقة سيئة، وتوجهن لها سخرية لمظهرها وارتداء البنطلونات الممزقة وبشرتها السمراء.
 
كانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا بانتحار فتاة من شرفتها وتوفيت فى الحال، وقدم ذويها اتهاما ضد مشرفات معهد التمريض، اتهموهن بالسخرية منها والإساءة لها، ما دفعها للانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4886 إدارى كرموز.

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