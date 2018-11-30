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ميركل تضطر لتبديل طائرتها بعد خلل فنى خلال رحلتها لقمة العشرين بالارجنتين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:00 ص
ميركل تضطر لتبديل طائرتها بعد خلل فنى خلال رحلتها لقمة العشرين بالارجنتين اجيلا ميركل
كولونيا (ألمانيا) (رويترز)
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 قال قائد الطائرة الحكومية الألمانية التي كانت تقل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والوفد المرافق لها إلى قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس إنه اضطر للهبوط بعد فترة وجيزة من الإقلاع من برلين بسبب مشكلات فنية.

 

وقال قائد الطائرة للركاب إنه قرر تبديل الطائرة في مطار كولونيا-بون في شمال غرب البلاد بعد حدوث "خلل في عدد من الأنظمة الإلكترونية، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك خطر أمني.

 

ولم يتضح متى ستصل الطائرة البديلة لاستكمال الرحلة التي تستغرق 15 ساعة إلى الأرجنتين.

 

 


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