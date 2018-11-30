موجز 6.. وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية ليساوى سعر "المركزى".

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية ليساوى سعر "المركزى "

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

فى بيان رسمى ..البرلمان رداً على النواب الإيطالى: نرفض تسييس المسائل القانونية

أبدى مجلس النواب المصرى أسفه لإستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، ويؤكد التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرا، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 17-20 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1009 درجة، مع اضطراب حالة البحر.

غلق بوغاز البرلس وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

شهدت مدن ومحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة هبوب رياح شديدة على مدن وقرى المحافظة، وأغلق بوغاز البرلس، وتوقفت حركة الصيد في بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة، وكذلك بالبحر المتوسط؛ لارتفاع الأمواج، ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.

انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين

انطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين، والتى تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس وتستمر حتى غد السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم.

المغامر عمر حجازى يصل الأهرامات بعد رحلة الأيام الـ10 ووزير الرياضة فى استقباله

وصل منذ قليل المغامر المصرى عمر حجازى لأهرامات الجيزة، قادما من مدينة طابا بسيناء، على دراجته الهوائية، وكان فى استقباله، وزير الرياضة، ومحافظ الجيزة، ونواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، كما حضر اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان، وقيادات محافظة الجيزة، ومئات المشجعين للرياضة.

فيديوجراف.. أجانب الدورى المصرى يتساقطون وآخرهم كارتيرون

شهد الدورى المصرى الممتاز سقوط عدد من المدربين الأجانب للأندية، وكان آخرهم باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، الذى تمت إقالته عقب توديع بطولة كأس زايد بالخروج من دور الـ 16 أمام الوصل الإماراتى .

فانتازي بريميرليج 14.. أجويرو كابتن الجولة

نشر الموقع الرسمى للدوري الإنجليزي الممتاز، التشكيل المثالي للجولة 14 والتى تنطلق مساء اليوم، الجمعة، بمباراة كارديف وولفرهامبتون في تمام العاشرة مساءا.

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق جزئى لكوبرى غمرة أيام "الجمعة والسبت والأحد"، من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة الموافق 30/11/2018 وحتى 20/1/2019، على أن يكون العمل بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف صباح يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد، من كل أسبوع ولمدة شهرين، بمناسبة البدء فى أعمال صيانه وإصلاح الفواصل العرضية الخاصة بكوبرى غمرة للسيارات.

صداع من كتر التاتو.. تعرف على أشهر مغنيين حولوا أجسامهم لـ"كراريس رسم "

"محدش بيشتهر أوى غير لما بيعمل تاتو كتير أوى".. نهج يتبعه أغلب فنانين ومغنى الأندر جراوند فى العالم، فكلما زاد عدد الـ tattoos فى أجسامهم، زادت شهرتهم وذاع صيتهم فى الوسط الفنى، وفى هذا الإطار ترصد "اليوم السابع"، أبرز 10 فنانين حولوا أجسادهم لـ"كراريس رسم":

البرلمان الفرنسى يقر قانون يحظر ضرب الأباء للأبناء

صوت البرلمان الفرنسى على قانون يحظر على الوالدين ضرب الأطفال لتحذو البلاد بذلك حذو غالبية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى رغم عدم النص على عقوبة لانتهاك مثل هذا القانون.

كارينيو يرحب بتدريب الأهلى والتوقيع الرسمى خلال 72 ساعة

رحّب الأورجواني جوزيه دانيال كارينيو بتدريب الأهلي خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الأيام الماضية من قبل مسئولين في القلعة الحمراء.

برلمان سريلانكا يصوت على وقف دفع رواتب الوزراء

صوت البرلمان السريلانكى اليوم الجمعة على وقف دفع رواتب الوزراء ونفقات السفر، لتزيد بذلك من حدة الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات أول اختبار لطلاب الثانوية العامة التراكمية فى النظام الجديد للتعليم، واليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات عن موعد الامتحان وطريقة احتساب الدرجات.

رئيس هيئة الاستثمار: مصر تستهدف جذب 8.5 مليار دولار استثمارات أجنبية 2019

قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الجمعة، أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8.5 و9 مليارات دولار خلال العام القادم 2019، بزيادة تتراوح بين 10% و20% عن الاستثمارات المتوقعة خلال العام الجارى 2018، مؤكدا أن الهيئة فى العام الجديد تستهدف افتتاح أول منطقة استثمارية كبيرة فى منطقة الصف، وزيادة عدد مكاتب خدمة المستثمرين بين 3 و4 مراكز جديدة، وافتتاح منطقة حرة جديدة.

مجموعة فنادق ماريوت تعلن عملية قرصنة طالت 500 مليون شخص من نزلائها

أعلنت مجموعة فنادق ماريوت الجمعة أن عملية قرصنة واسعة لقاعدة بيانات قد تكون طالت معلومات عن حوالى 500 مليون شخص من نزلائها موضحة أن تحقيقا داخليا كشف عن عملية "دخول غير مصرّح بها" للانظمة منذ العام 2014

الكاف يفتح باب الترشيحات لاستضافة أمم أفريقيا 2019 لمدة شهر

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر فتح باب الترشيحات أمام الدول الراغبة فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

اتفاق تركى - قطرى لدمج أجهزة الأمن لتأمين كأس العالم 2022.. صحيفة: أردوغان يتولى حماية الأسرة الحاكمة فى قطر.. أنقرة والدوحة تتفقان على مؤامرة للتفريق بين حكام الإمارات وبحث مسار حوار جماعة الإخوان مع واشنطن

يكثف التحالف التركى - القطرى تحركاته لاستهداف دول الرباعى العربى وترويج أكاذيب وشائعات حول تلك الدول، بهدف النيل منها وتشويه صورتها أمام دول العالم، والتآمر على تلك الدول بهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

جريمة جديدة للإخوان..مليشيا يقودها الغنوشى خططت لاغتيال رئيس فرنسا السابق فرانسوا هولاند والباجى قايد السبسي.. الرئيس التونسى يؤكد: العالم كله يعلم بجهاز "النهضة" السرية.. ويحيل الملف لمجلس الأمن القومى والقضاء

تتضح يوما وراء يوم، ما يسعى إليه إخوان تونس، من تأجيج الأوضاع السياسة والاجتماعية فى البلاد، وكذلك محاولة اغتيال قادة سياسيين وزعماء دول فى الوطن العربى والعالم.