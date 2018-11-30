مصر خفضت استيرادها من "البوتاجاز" بنسبة 26.5% خلال سبتمبر الماضى

كتبت- هبة حسام

أظهر تقرير صادر عن جهاز الإحصاء، حول حجم استيراد وإنتاج غاز البوتاجاز، أن مصر خفضت استيرادها من البوتاجاز بنسبة 26.5% خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بمثيله من العام السابق، حيث بلغ حجم استيراد البوتاجاز فى سبتمبر 2018 نحو 113 ألف طن، مقابل 153.8 ألف طن خلال سبتمبر 2017.

وأوضح التقرير الإحصائى، والواردة بياناته ضمن النشرة المعلوماتية لشهر نوفمبر الجارى الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن حجم إنتاج مصر من غاز البوتاجاز بلغ 148 ألف طن فى سبتمبر 2018، مقابل 154.8 ألف طن فى سبتمبر 2017.





وبالرغم من انخفاض حجم الإنتاج، إلا أن استيراد البوتاجاز انخفض أيضاً، وذلك بسبب التراجع فى حجم الاستهلاك المحلى، والذى بلغ 292.8 ألف طن فى سبتمبر 2018، مقابل 314.2 ألف طن خلال الشهر المماثل من 2017.

وفى سياق متصل، أشار التقرير الإحصائى، إلى حجم الإنتاج والاستهلاك للسولار، موضحاً ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار بشكل طفيف، حيث بلغ 1.088 مليون طن فى سبتمبر 2018، مقابل 1.082 مليون طن خلال سبتمبر 2017، فى حين بلغ حجم الإنتاج 552 ألف طن، مقابل 568 ألف طن.



