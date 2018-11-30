مصرع 5 أشخاص فى حريق منزل شرقى سلوفاكيا

رويترز

لقى خمسة أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة جراء حريق منزل ببلدة ريشنافا شرقى سلوفاكيا.

وقال مسئولو الإطفاء فى بيان- أوردته شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية- إن الحريق اندلع اليوم نحو الساعة الثالثة صباحًا (بالتوقيت المحلي) داخل منزل مكون من أربع غرف، موضحين أن من بين الضحايا أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات، وأن الشخص الخامس كانت سيدة عمرها 28 عامًا.

من جهته، قال عمدة البلدة إيفان دونكا إن السيدة هى أم الأطفال الأربعة وكانوا يعيشون داخل هذا المنزل الذى احترق.

بدورها، فتحت السلطات تحقيقًا للوقوف على الأسباب والملابسات التى أدت إلى وقوع هذا الحادث.