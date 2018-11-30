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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:37 ص
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مستوطنون يخطون شعارات عنصرية فى قرية الجبعة غرب بيت لحم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:37 ص
مستوطنون يخطون شعارات عنصرية فى قرية الجبعة غرب بيت لحم مستوطنون يهود
أ ش أ
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خط مستوطنون يهود متطرفون اليوم الجمعة شعارات عنصرية على مسجد وعدد من منازل الفلسطنيين، وأعطبوا إطارات مركبات، فى قرية الجبعة غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد رئيس المجلس القروى للجبعة ذياب مشاعلة - فى تصريح صحفى - بأن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على مسجد القرية وأربعة منازل مثل "الانتقام" و"ارحلوا"، كما أعطبوا إطارات 6 مركبات وخطوا عليها شعارات أيضا.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على الفلسطنيين من خلال خط الشعارات وإعطاب المركبات، كما جرى فى منطقة بيت اسكاريا القريبة من مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا .

 

 


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