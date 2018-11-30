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مسئولو جامعة بوليتكنيك الإسبانية: مصر تفرز نوعية من أفضل مهندسى العالم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:39 م
مسئولو جامعة بوليتكنيك الإسبانية: مصر تفرز نوعية من أفضل مهندسى العالم جامعة القاهرة - أرشيفية
رسالة برشلونة: وائل ربيعى
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وائل-ربيعى
 
أكد الدكتور فرانسيس توريس، رئيس جامعة بوليتكنيك بكتالونيا، أن التعاون مع القاهرة فيما يخص اتفاقية التعاون التى وقعتها الجامعة الأوروبية فى مصر، إحدى جامعات العاصمة الإدارية الجديدة، مع جامعة بوليتكنيك الكتالونية سيؤتى بثمار كثيرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه الخطوة تعد خطوة أولية سيعقبها لقاءات متتالية، وزيارات للاتفاق على نقاط أكثر تفصيلية.

 

وأضاف توريس، خلال فعاليات توقيع الاتفاقية بمدينة برشلونة الإسبانية بحضور الدكتور محمود هاشم المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية فى مصر ووالدكتور جوان بيريز، نائب رئيس جامعة بوليتكنيك الإسبانية، والدكتور فيلكس سولاجورن، عميد كلية العمارة بالجامعة، أن التعليم المصرى واعدا، وسيحمل آفاق جديدة خلال السنوات القادمة، قائلا: "سعيد بكوننا طرفا أصيلا لهذا التطور".

 

وأشار إلى أن تدويل التعليم هدف تسعى له كافة الدول، قائلا: "هذا ما يجعلنا سعداء بالاتفاق مع الجامعة الأوروبية فى مصر، خاصة لما لمسناه من دقة فى العمل، ورغبة فى تحقيق العديد الأهداف المشتركة خلال الفترة المقبلة.

 

من جانبه، أكد الدكتور فيلكس سولاجورن، عميد كلية العمارة بجامعة بوليتكنيك الإسبانية، أن الاتفاقية تتضمن تبادل الخبرات المشتركة بين القائمين على الجامعتين ومن ذلك التبادل الطلابى وتبادل أعضاء هيئة التدريس، قائلا: "سعيدين بالتعاون مع القاهرة التى تنتج نوعية من أفضل المهندسين على المستوى العالمى".

 

وأوضح عميد كلية العمارة، أن الاتفاقية تنص على التزام الجامعتين الكامل بالبرامج الدراسية للطلاب الملتحقين بالجامعة الأوروبية فى مصر بنفس معايير الدراسة بجامعة بوليتكنيك الكتالونية.

 


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