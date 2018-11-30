محافظ جنوب سيناء يشهد العروض الفنية للصندوق الخيرى الأوكرانى

وقام المحافظ بمشاهدة العروض الفنية المصرية من طلاب المدرسة التابعين لإدارة شرم الشيخ التعليمية، من كورال وجمباز، وباليه، وغناء منفرد، مبديا إعجابه الشديد بالمواهب الصغيرة.

وقام المحافظ بتكريم أعضاء الوفد الأوكرانى، كما أعلن عن قيامه برعاية الموهبة الصغيرة "أروي" لأدائها أغنية مصر تتحدث عن نفسها والتى حازت إعجاب جميع الحضور، كما أعجب موهبة الطالب أدم الذي أجاد في أدائه لأغنية " سواي".