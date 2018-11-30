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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:31 ص
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محافظ جنوب سيناء يشهد العروض الفنية للصندوق الخيرى الأوكرانى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:31 ص
محافظ جنوب سيناء يشهد العروض الفنية للصندوق الخيرى الأوكرانى محافظ جنوب سيناء وكورال الموهوبين بشرم الشيخ
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، العروض الفنية لأطفال الصندوق الخيري الدولي الأوكراني "زهرة الشمس" بالزى الرسمي الأوكرانى.

وقام المحافظ بمشاهدة العروض الفنية المصرية من طلاب المدرسة التابعين لإدارة شرم الشيخ التعليمية، من كورال وجمباز، وباليه، وغناء منفرد، مبديا إعجابه الشديد بالمواهب الصغيرة.

وقام المحافظ بتكريم أعضاء الوفد الأوكرانى، كما أعلن عن قيامه برعاية الموهبة الصغيرة "أروي" لأدائها أغنية مصر تتحدث عن نفسها والتى حازت إعجاب جميع الحضور، كما أعجب موهبة الطالب أدم الذي أجاد في أدائه لأغنية " سواي".

 

 

 


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