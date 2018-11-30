ماكرون يلتقى رئيس الوزراء اليابانى على هامش اجتماعات قمة العشرين

بوينس / أ ش أ/

أعلن مصدر فى قصر الإليزيه بفرنسا ، اليوم الجمعة ، أن الرئيس إيمانويل ماكرون التقى مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن ماكرون أكد خلال اللقاء مع آبى ضرورة الحفاظ على التحالف ما بين شركتى "نيسان موتورز" و"مجموعة رينو" بعد اعتقال رئيس شركة "نيسان" و"رينو" السابق اللبنانى كارلوس غضن فى طوكيو.

وحول ذلك، نقلت القناة عن المسؤول الفرنسي، الذى لم تذكر اسمه، قوله إن رئيس الوزراء اليابانى أبلغ ماكرون بأن القانون سوف يبت فى هذه القضية، ولم يتطرق المصدر الفرنسى للمزيد حول ذلك.

وكانت الحكومة اليابانية قد قالت فى وقت سابق اليوم الجمعة إنه لم يتم تحديد أى لقاء بين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد أن ماكرون طلب عقد لقاء لمناقشة تحالف نيسان-رينو.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، ياسوتوشى نيشيمورا، فى مؤتمر صحفى أنه من المهم بالنسبة لشركتى نيسان موتورز ورينو الحفاظ على تحالف مستقر.

وتعهدت الشركتان - بالإضافة إلى الشريك الثالث شركة ميتسوبيشى موتورز- أمس بالالتزام بالتحالف الصناعى بينهم، إلا أنهم فشلوا فى تحديد رئيس مؤقت للتحالف ليكون بديلا للرئيس كارلوس غصن الذى هدد اعتقاله سيطرة الجانب الفرنسى على الشراكة.

وكانت نيسان وميتسوبيشى قد أقالتا غصن من منصبه كرئيس لمجلسى إدارتهما، فى حين أبقت رينو على الرجل البالغ من العمر 64 عاما فى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها بعد القبض عليه فى طوكيو يوم 19 نوفمبر.

وكان الادعاء العام فى اليابان قد أمر بالقبض على غصن بتهمة إخفاء حوالى 5 مليارات ين يابانى (44 مليون دولار) من دخله على مدى خمس سنوات، إلا أن غصن نفى هذه التهمة تماماً.