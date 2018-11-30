لقاءات ثنائية بين مركز تحديث الصناعة والشركات العارضة بالقاهرة الدولى للأخشاب

كتب إسلام سعيد

عقد جناح مركز تحديث الصناعة، عدد كبير من اللقاءات الثنائية واجتماعات التشبيك بين مجموعة من الشركات العارضة وعدد من الزوار المصريين والأجانب في مجال صناعة الأثاث وتكنولوجيا الماكينات، على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للأخشاب Cairo Wood Show فى دورته الرابعة، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

يضم المعرض 107 شركات عارضة، من ضمنهم 47 شركة مصرية منها 25 شركة مصُنعة، وباقي الشركات من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن تستمر اللقاءات الثنائية واجتماعات التشبيك على مدار أربعة أيام هي مدة انعقاد المعرض.

ويسعى مركز تحديث الصناعة إلى دعم المكون المحلي، وجذب المستثمرين الأجانب لمصر وزيادة عدد الشراكات الاستثماريه بين مصر والشركات الأجنبية، إلي جانب زيادة حجم الصادرات والتقليل من الواردات في كافة القطاعات الصناعية خاصة المواد الخام ومكونات الانتاج المختلفة