لجنة الفتوى بالبحوث الاسلامية: الصلاة بوضع الكوفية فى الشتاء على الفم مكروهة

كتب لؤى على

مع دخول الشتاء وشدة البرد، وخاصة فى صلاة الفجر أصلى بالكوفية فأضعها على فمى وأنفى لشدة البرد فما حكم صلاتى؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتى:

الصلاة بهذه الكيفية صحيحة مع الكراهة؛ لأن الفقهاء نصوا على كراهة التلثم فى الصلاة، وهو تغطية الفم والأنف أثناء أداء الصلاة، ودليل الكراهة نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلَاةِ.

وقد حمل الفقهاء النهى الوارد في الحديث على الكراهية ، يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب : { (وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ) الرَّجُلُ (مُتَلَثِّمًا .... أَوْ مُغَطِّيًا) الْمُصَلِّى (فَاهُ) ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ»}