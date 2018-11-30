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غلق بوغاز البرلس وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:15 م
غلق بوغاز البرلس وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية بوغاز البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدن ومحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة هبوب رياح شديدة على مدن وقرى المحافظة، وأغلق  بوغاز البرلس، وتوقفت حركة الصيد في بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة، وكذلك بالبحر المتوسط؛ لارتفاع الأمواج، ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.

أكد أحمد نصار ، نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، أن عمليات الصيد توقفت في قرى المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط وببوغاز البرلس وببوغاز رشيد ، لسوء الأحوال الجوية ّ،وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ، مما تتعذرت عمليات الصيد به.   

 

واضاف نصار لـ" اليوم السابع" تلقى الصيادين، والعاملين بحركة الملاحة، في البحر الأبيض المتوسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض البلاد، لسوء الأحوال الجوية، وهناك 450 مركب صيد آلى رست على أرصفة الميناء بالإضافة إلى عدد من البوارج ،وسوف تستأنف حركة الملاحة البحرية عقب انتهاء سوء الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح في البحر المتوسط مما يسمح باستئناف حركة الملاحة من جديد، ولم يغلق ميناء الصيد أبوابه أمام الأعمال الإدارية والخدمات العامة لأصحاب المراكب والصيادين.

 
 

 


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