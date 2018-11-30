غدا.. انطلاق ملتقى توظيف جامعة أكتوبر للعلوم لجميع الخريجين على مستوى مصر

وائل ربيعى

تنظم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA ملتقى التوظيف الخاص بها فخلال الفترة من 1-2 ديسمبر المقبل، إذ أن هذا الملتقى التوظيف يتضمن ورش عمل تستمر لمدة 3 أيام خلال فعاليات المعرض، ويتم فتحه لجميع الخريجين من الجامعات المختلفة خلال اليوم الأول من هذا المعرض.

في اليوم الأول تنظم الجامعة ورش عمل للتدريب على كتابة السير الذاتية وتنمية المهارات التي تتطلبها مقابلات العمل، ومهارات التوظيف المختلفة. ويشهد اليوم الثاني فعالية مهمة حيث يعرض محاضرات لأصحاب أعمال يعرضون من خلالها المهارات التي يتطلبها سوق العمل ويكشفون عن فرص العمل ومناخه والحياة العملية ومتطلباتها. وأيضا يعرض خريجو الجامعة ممن لهم شركات ناشئة تجاربهم الناجحة في إنشاء الشركات ومجالات عملهم المتنوعة، مما سيعد دافعاً لطلاب الجامعة لتمثل هذه القصص ومحاكاتها.

أما اليوم الثالث فيعرض لمبادرة "ابنِ مستقبلك" والتي تستهدف عمل محاكاة لمقابلات عمل مع شركات متنوعة في سوق العمل، وتكسب هذه الفعالية المشاركين فيها خبرة للتعامل مع المقابلات، كما أنها تلقي الضوء على المهارات التي يحتاجها سوق العمل والتي يمكن من خلالها تطوير برامج الجامعة في ضوء نتائج هذه المقابلات.

وتفتح الجامعة أبوابها في اليوم الأول من الملتقى للجميع من داخل الجامعة وخارجها، أما اليوم الثاني فتخصصه الجامعة لطلابها وخريجيها فقط، لتتيح بذلك فرصاً خاصة بطلابها لإيجاد فرص التوظيف. حيث يتيح المعرض الفرصة لأصحاب أعمال لعرض المهارات التي يتطلبها سوق العمل ويكشفون عن فرص العمل ومناخه والحياة العملية ومتطلباتها.

ومن المقرر أن يتيح المعرض الفرصة للقاء الباحثين عن عمل، والحصول على السير الذاتية الخاصة بهم، وعقد المقابلات الحقيقية والافتراضية، واختيار المناسب من الطلاب لتوظيفهم، ومن هنا تظهر أهمية معارض التوظيف حيث تساعد على التعرف على فرص العمل في فترة زمنية قصيرة.

وأكدت الدكتور نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن الجامعة تعى أن سوق العمل في الفترة الحالية يشهد منافسة شديدة، وهذا يتطلب تنمية مهارات الطلاب على نحو يتناسب وهذه المنافسة. كما تدرك الجامعة أن معارض التوظيف تعد وسيلة فاعلة للحصول على الوظائف المناسبة.

وأشارت الدجوى، إلى أن أن جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA تسعى منذ إنشائها عام 1996 إلى الارتقاء بخريجيها من خلال إكسابهم لعدد كبير من المهارات الأكاديمية والعملية التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كما أنها حصلت شراكات كاملة مع جامعات بريطانية منذ عام 2003.