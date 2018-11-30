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عبور 337 سفينة قناة السويس بحمولة 21.8 مليون طن خلال أسبوع

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:00 ص
عبور 337 سفينة قناة السويس بحمولة 21.8 مليون طن خلال أسبوع الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الخميس، عبور 337 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 21.8 مليون طن.

 

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 49 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت الأحد 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس الاثنين، 47 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت أمس الخميس 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ7 أيام الماضية إلى 337 سفن بحمولة 21.8 مليون طن.

 


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