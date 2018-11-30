ضبط سائق بحوزته مستندات مزورة بـ"مرور قليوب"

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مرور القليوبية القبض على سائق بوحدة مرور قليوب لحيازته مستندات مزورة أثناء استخراج رخصة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية ، بضبط المدعو "أ. ص" 23 سنة، سائق ومقيم كوم اشفين – دائرة مركز قليوب حال قيامه باستخراج رخصة قيادة رقم 11137 خاصة قليوبية.

بفحص المستندات الترخيصية للمؤهل الدراسى إتمام مرحلة التعليم الأساسى المنسوب صدوره إلى إدارة أشمون التعليمية، تم الاشتباه فى كونه مزور، وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور البيان أفادت أن المؤهل المضبوط غير صحيح "مزور".

بمواجهة المتهم أفاد أنه قام بشراء المؤهل الدراسى من أحد الأشخاص يدعى "ا.ح " المقيم كوم أشفين – دائرة مركز قليوب، نظير مبلغ مالى 2200 جنيه منذ تسعة أشهر. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4178 لسنة 2018 إدارى مركز قليوب، وتولت النيابة التحقيق.