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صور.. "التضامن" تشارك فى ماراثون مناهضة العنف ضد المرأة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:05 م
صور.. "التضامن" تشارك فى ماراثون مناهضة العنف ضد المرأة من فعاليات الماراثون
كتب مدحت وهبة
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شاركت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكايرورانرز وصندوق الامم المتحدة للسكان والمجلس القومى للمرأة، الذى تم تنظيمه اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن الفعاليات التي تستمر هذا العام لمدة 16 يوما بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام.

 
وقامت وزارة التضامن، خلال هذا الماراثون، بالتوعية بالمخاطر والعنف الذى تتعرض له المرأة في المجتمعات والخدمات التي تقدمها مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة والتى تعد إحدى آليات الوزارة للاهتمام بهذا الملف حيث تستهدف هذه المراكز السيدات اللاتى تعرضن لأى نوع من أنواع العنف نتج عنه خروجها من المنزل وتقوم المراكز باستضافتها والتعامل معها وتأهيلها واعادة دمجها في المجتمع مرة أخرى حيث تقدم لها المشورة اللازمة اجتماعياً ونفسياً وقانونياً من خلال اخصائيين مؤهلين أو من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات الاهلية والقوافل واللقاءات الجماهيرية، كما تم توزيع 1500 فلاير توضح أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة المعنفة، وشاركت الوزارة فى لقاءات ومناقشات على هامش الماراثون لشرح هذه الخدمات.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن قد أضاءت مبانيها باللون البرتقالى لمدة يومين فى اطار فعاليات اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.

 من فاعليات الماراثون (1)

من فاعليات الماراثون 

من فاعليات الماراثون (2)
 

من فاعليات الماراثون (3)
 
 
 
 
 
 
 

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