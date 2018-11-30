شاهد لقاءات ودية لولى العهد السعودى مع قادة مجموعة العشرين قبل انطلاق القمة

كتب محمد رضا

أجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين، قبيل انعقاد القمة، اليوم، الجمعة، التى انطلقت اليوم وتستمر حتى غد السبت.

ودارت أحاديث ودية بين ولى العهد السعودى، قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين، ومن بينهم رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، ورئيس الولايات المتحدة المكسيكية، ورئيس الجمهورية الفرنسية، وقد نشرت وزارة الخارجية السعودية، صور لقاءات الأمير محمد بن سلمان، عبر صفحاتها الرسمية، كما نشرت مقطع فيديو مقتضب للحظة التقاط الصور التذكارية لقادة القمة.



ولى العهد السعودى مع الرئيس الفرنسى

ويذكر أن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، كان قد وصل إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، واستقبله الرئيس الأرجنتينى، وذلك حسب صور نشرها، اليوم، مدير مكتب ولى العهد السعودى، الوزير بدر العساكر.



ولى العهد السعودى مع الرئيس المكسيكى

وقد انطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين، التى تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى غد السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، وأوضح الموقع الرسمى للقمة، عبر الإنترنت، أن فعاليات القمة التى بدأت، اليوم الجمعة، ستتناول مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة على جدول أعمال القمة.



ولى العهد السعودى مع رئيس كوريا الجنوبية

ويلتقى قادة العالم فى بوينس آيرس، لمناقشة بعض القضايا الملحة فى جدول الأعمال العالمى، ويعقد هذا الاجتماع لأول مرة فى التاريخ بأمريكا الجنوبيةن ويقود الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكرى، المناقشات فى مكان انعقاد القمة فى كوستا سالجيرو، وهو موقع يقع على طول نهر ريو دى لا بلاتا، ومن بين المشاركين رئيس فرنسا إمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الصينى شى جين بينج، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بين عبد العزيز، وغيرهم من قادة مجموعة العشرين.











