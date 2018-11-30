video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. استقبال رئيس الأرجنتين لولى العهد السعودى بمقر انعقاد قمة العشرين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:33 م
شاهد.. استقبال رئيس الأرجنتين لولى العهد السعودى بمقر انعقاد قمة العشرين رئيس الأرجنتين يستقبل ولى العهد السعودى
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

وصل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، قبل قليل، إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، الذى كان فى استقباله الرئيس الأرجنتينى، وذلك حسب صور نشرها، اليوم، مدير مكتب ولى العهد السعودى، الوزير بدر العساكر.

رئيس الأرجنتين يستقبل ولى العهد السعودى
رئيس الأرجنتين يستقبل ولى العهد السعودى

 

ويذكر أن فعاليات قمة مجموعة العشرين، التى تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، قد انطلقت، مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى غد السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، وأوضح الموقع الرسمى للقمة، عبر الإنترنت، أن فعاليات القمة التى بدأت، اليوم الجمعة، ستتناول مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة على جدول أعمال القمة.

الأمير محمد بن سلمان فى قمة العشرين بالأرجنتين
الأمير محمد بن سلمان فى قمة العشرين بالأرجنتين

 

ويلتقى قادة العالم فى بوينس آيرس، لمناقشة بعض القضايا الملحة فى جدول الأعمال العالمى، ويعقد هذا الاجتماع لأول مرة فى التاريخ بأمريكا الجنوبيةن ويقود الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكرى، المناقشات فى مكان انعقاد القمة فى كوستا سالجيرو، وهو موقع يقع على طول نهر ريو دى لا بلاتا، ومن بين المشاركين رئيس فرنسا إمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الصينى شى جين بينغ، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بين عبد العزيز، وغيرهم من قادة مجموعة العشرين.

تدوينة مدير مكتب ولى العهد السعودى
تدوينة مدير مكتب ولى العهد السعودى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ولى العهد السعودى يلتقى دولة رئيس الوزراء الهندى ببيونس آيرس

بوتين: نفذنا التزاماتنا فى اتفاق انتاج النفط بفضل ولى العهد السعودى

الكرملين: لقاء ولى العهد السعودى ضمن جدول أعمال بوتين فى الأرجنتين

قمة مجموعة العشرين

ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

قمة العشرين

قادة مجموعة العشرين

اخبار السعودية

اخبار العرب

اخبار عربية




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة