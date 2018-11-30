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سفير العراق بروسيا: لا يوجد مباحثات بين بغداد وموسكو بشأن زيارة بوتين للبلاد

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:04 م
سفير العراق بروسيا: لا يوجد مباحثات بين بغداد وموسكو بشأن زيارة بوتين للبلاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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قال السفير العراقى فى روسيا حيدر هادي، اليوم الجمعة ، إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرحب به فى أى وقت لزيارة بغداد فهو صديق للعراق حكومة وشعبا .. نافيا وجود مباحثات حاليا بين بغداد وموسكو، تتعلق بزيارة الرئيس الروسى إلى العراق.

وأضاف السفير فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى /واع/ قائلا "حاليا لا توجد أى مباحثات لوضع أجندة للزيارة وفى حال وجود مثل هذه الترتيبات فسيتم الإعلان عنها فى حينها".

وبحسب /واع/ كانت أنباء تواترت بأن العاصمتين العراقية والروسية، شرعتا بوضع أجندة زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى العراق، وذلك بعد دعوة وجهها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى بوتين.

 

 


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